Zonder vleugels kan je niet vliegen: Mark van Bommel op zoek naar oplossing voor falende flankaanvallers

Michel-Ange Balikwisha (telkens basis in de play-offs, 1 goal)

Scoorde in de bekerfinale het beslissende tweede doelpunt en nam die vormpiek mee naar de play-offs. Begon sterk op Union, maakte de 2-1 tegen Genk, maar kon die goeie lijn niet doortrekken. Was ontgoochelend in de laatste drie matchen. Wat in zijn voordeel spreekt, is het feit dat hij keer op zijn kilometers maakt – 10,3 tegen Union, enkel Stengs en Vermeeren liepen meer. Lijkt zich geen al te grote zorgen te moeten maken over zijn basisplek.

Arbnor Muja (telkens basis, 0 goals)

Toonde zich tijdens de reguliere competitie een nuttige kracht, heeft het evenwel moeilijk om het hogere niveau op te pikken in de topmatchen. De goeie momenten zijn te zeldzaam. Toont telkens veel grinta en werklust, alleen mag het in de play-offs iets meer zijn – zijn goeie schot en voorzet komen er te zelden uit. Zou zomaar geslachtofferd kunnen worden. Een bedenking: kan hij als joker dezelfde impact hebben als Kerk?

Gyrano Kerk (vijf keer ingevallen, 1 goal)

Is de logische vervanger mocht Van Bommel Balikwisha of Muja uit de ploeg halen. Is vaak onzichtbaar, maar compenseert dat gegeven met zijn gave om schijnbaar uit het niks beslissend te zijn. Was in de reguliere competitie trefzeker op Genk – hij heeft dus een goede herinnering aan de Limburgse grond – en lukte de knappe gelijkmaker thuis tegen Club Brugge. Heeft snelheid en een gerichte knal.

Christopher Scott (drie keer ingevallen, 0 goals)

Is louter een theoretische optie. Mocht in de competitie nog geen enkele keer starten. Brengt als invaller ook weinig bij. Moet duidelijk nog stappen zetten.