“Het leedvermaak van de Club-fans over Antwerp is eigenlijk gewoon een compliment”

Franky Van der Elst had het ergerlijk gevonden, de manier waarop de supporters van Club Brugge zondag de Genkse doelpunten mee hadden gevierd. Juichen omdat je eigen club in het verlies wordt gespeeld, daar kon hij met zijn verstand niet bij. Een extreme uiting van leedvermaak was het, die we in ons voetbal nooit eerder hebben gezien. En zondag kunnen de Brugse fans zelfs mee de titel van Union vieren. Ten koste van Antwerp.