Acteur Armie Hammer wordt niet aangeklaagd voor aanranding: “Momenteel onvoldoende bewijs”

De Amerikaanse acteur, bekend van films als The Social Network, The Man from U.N.C.L.E. en Call Me by Your Name, was in 2021 beschuldigd van verkrachting en geweld door een vrouw met wie hij vier jaar lang een knipperlichtrelatie had.

“Zaken van seksueel geweld zijn vaak moeilijk te bewijzen, daarom zetten we er onze meest ervaren aanklagers op om ze te beoordelen”, verklaarde een woordvoerster van het openbaar ministerie. “In dit geval hebben die aanklagers een uiterst grondig onderzoek uitgevoerd, maar ze hebben vastgesteld dat er op dit moment onvoldoende bewijs is om mijnheer Hammer aan te klagen voor een misdaad. Als aanklagers hebben we een ethische verantwoordelijkheid om alleen zaken te vervolgen die we zonder redelijke twijfel kunnen bewijzen.”

“Vanwege de complexiteit van de relatie en het onvermogen om een gedwongen seksuele betrekking zonder instemming te bewijzen, zijn we niet in staat om de zaak zonder redelijke twijfel te bewijzen”, aldus het openbaar ministerie.

Hammer: “Mijn naam is gezuiverd”

Hammer zelf reageerde op Instagram dat zijn “naam gezuiverd” is. “Ik wil graag een heel speciale dankuwel zeggen aan alle mensen die me door deze tijd heen geholpen hebben. Vooruit en omhoog”, klonk het. “Ik ben de openbare aanklager heel dankbaar voor het voeren van een grondig onderzoek en tot de conclusie te komen die ik al die tijd volgehouden heb, dat er geen misdaad werd gepleegd. Ik kijk ernaar uit om te beginnen aan wat een lang, moeilijk proces zal zijn van mijn leven opnieuw op te bouwen nu mijn naam gezuiverd is.”

Een vrouw, gekend als Effie, had in februari 2021 een klacht tegen Hammer ingediend bij de politie van LA, die een onderzoek opende. Ze zei dat de acteur haar in 2017 had verkracht en op verschillende andere momenten had mishandeld. “Ik dacht dat hij me ging vermoorden”, vertelde ze tijdens een persconferentie.

In die periode kwamen meerdere verhalen naar buiten over grensoverschrijdend of gewelddadig gedrag en zelfs kannibalisme door Hammer. Hij gaf toe dat hij zich “als een klootzak” gedroeg en vrouwen in “een wervelwind van reizen, seks en drugs” bracht om ze dan te dumpen en gebruikt te doen voelen, maar dat er steeds instemming was in de relaties. “Alles werd vooraf besproken. Ik heb dit nooit onverwacht aan iemand opgedrongen”, klonk het. Zijn interesse in BDSM zou dan weer het gevolg zijn van seksueel misbruik op zijn dertiende door een pastoor. “Ik wil controle hebben op de situatie, seksueel.”

Hammers advocaat noemde Effies beschuldigingen “aandachtszoekend en onverstandig”. De vrouw reageert “teleurgesteld” op de beslissing van het openbaar ministerie om de acteur niet te vervolgen. “Ik voelde me verplicht me uit te spreken en aangifte te doen om te proberen Armie aansprakelijk te stellen voor alle schade en trauma’s die hij me heeft aangedaan en om andere vrouwen te beschermen tegen zulk misbruik.”