Van Quickenborne op de vingers getikt: niet in commissie vanwege vaderschapsverlof, “maar voor tv-programma had u wel tijd”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) krijgt een tik op de vingers voor zijn passage in ‘De afspraak’, afgelopen dinsdag. Door zijn vaderschapsverlof was hij dezelfde dag niet naar de commissie voor Justitie geweest. “Maar voor een tv-programma had u wel tijd."

Voorzitster Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) heeft de minister een brief gestuurd om de “misnoegdheid” van de commissie over te brengen. De brief begint met felicitaties voor de geboorte van dochter Lou. Het meisje werd vrijdagochtend geboren. “Vanwege dit heuglijk feit en het daarmee samenhangend vaderschapsverlof, heeft u zich dan ook verontschuldigd voor zijn werkzaamheden bij de commissie. Waarvoor alle begrip”, luidt het.

Alleen zat Van Quickenborne dinsdagavond wel rond de tafel in ‘De afspraak’ op Canvas, over de vrijlating van Olivier Vandecasteele. Net op de dag dat de commissie zich zou buigen over “belangrijke en langverwachte” wetsontwerpen voor de aanpassing van het Strafwetboek. “In uw afwezigheid zijn die toegelicht door Alexia Bertrand, maar u vond wel de tijd om deel te nemen aan het tv-programma ‘De afspraak’. U begrijpt dat de commissie deze gang van zaken betreurt”, luidt het nog.

“Deze brief staat los van het respect voor het geboorteverlof van de minister”, verduidelijkt Van Vaerenbergh. “Maar we waren not amused met zijn optreden daar, terwijl hij zijn belangrijkste ontwerp niet zelf kwam toelichten.”

Het kabinet van Van Quickenborne laat weten dat de minister van Justitie vorige week vrijdag al aan het parlement heeft laten weten dat hij ter beschikking stond van het parlement om alle vragen te beantwoorden over dit dossier. “Ook tijdens zijn vaderschapsverlof. Hij wou dat desnoods doen op zaterdag, nota bene de dag van het communiefeest van zijn dochter. Ook deze week was hij daarvoor beschikbaar en vandaag beantwoordde hij daar interpellaties over in de Kamer”, luidt het daar.