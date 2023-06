RECONSTRUCTIE. Ei zo na tekende Mark van Bommel voor KRC Genk, maar toch kon Antwerp hem naar de Bosuil lokken

Wat zou het een prestatie zijn voor Mark Van Bommel. Als hij zondag de wedstrijd tegen RC Genk tot een goed einde kan brengen, kroont Antwerp zich tot de eerste club in zeventien jaar die de dubbel nog eens wint. De Nederlander kan zich vervoegen in een elitelijst waar namen zoals Hugo Broos (in 1996 met Club Brugge) en Johan Boskamp (in 1994 met Anderlecht) hoog staan te pronken. En dat in zijn eerste jaar als hoofdcoach van The Great Old. Wat de wedstrijd nog interessanter maakt, is dat Van Bommel ei zo na voor de andere dug-out coachte...