Cristiano Ronaldo verwelkomt Messi en Benzema in Saoedi-Arabie met open armen, maar: “Ik had wel graag iets gewonnen...”

Veertien doelpunten in zestien matchen, maar nul prijzen. In een notendop het eerste seizoen van Cristiano Ronaldo in Saoedi-Arabië. Maar de Portugese wereldster is niet van plan om dan maar opnieuw te vertrekken.

“Wel, mijn verwachtingen waren een beetje anders”, lachte Ronaldo - die de laatste match van Al-Nassr miste door een blessure - wat zuur in een interview op de sociale media-kanalen van de Saoudi Pro League. “Eerlijk gezegd had ik verwacht dit jaar iets te winnen, maar het gaat niet altijd zoals we denken of zoals we willen. Soms hebben we passie, koppigheid en doorzettingsvermogen nodig om de beste resultaten te behalen. Dus ik geloof nog steeds dat we volgend jaar veel zullen verbeteren. In de afgelopen zes maanden heeft het team veel stappen vooruit gemaakt, evenals de competitie en dus ook alle andere teams. Soms kost het tijd, maar als je erin gelooft en vertrouwen hebt in je doelen… Dan is alles mogelijk. Ik verwachtte dit jaar iets te winnen, maar dat deed ik niet. Ik ben echter erg optimistisch en zelfverzekerd dat dingen volgend jaar zullen veranderen. Dus laten we het geloven en aan het werk gaan. “

Ronaldo bevestigde meteen ook dat hij ook volgend seizoen bij Al-Nassr actief zal zijn. Hij ondertekende begin 2023 een contract voor 2,5 seizoenen en is er met een jaarsalaris van 200 miljoen euro de best betaalde voetballer ter wereld. Daar kan wel eens verandering in komen als Lionel Messi naar Al-Hilal verhuist, terwijl Karim Benzema gelinkt wordt aan kampioen Al-Ittihad.

“Of het nu geweldige spelers zijn, jong of ‘oud’… Als ze komen, zullen ze welkom zijn. Want als dat gebeurt, de competitie zal verbeteren”, reageerde hij. “De competitie is geweldig, al zijn er nog kansen om te groeien. De concurrentie is enorm. Er zijn hele goede teams en hele goeie Arabische spelers, maar de infrastructuur moet nog wat verbeteren. De scheidsrechters en de VAR zouden ook wat sneller kunnen werken. Het gaat om het verbeteren van enkele details. Maar ik ben hier gelukkig, ik wil hier verder en ik ga hier verder.”

Ronaldo bedankte, uiteraard, ook iedereen die hem steunde in zijn avontuur in de woestijn.

“Ik ben jullie echt dankbaar. Niet alleen voor tijdens de wedstrijden of in het stadion, maar ook buiten op straat en plekken waar ik kom. Ik zal deel uitmaken van jullie wereld, jullie cultuur. Al zijn er ook verschillen. Een verschil is bijvoorbeeld dat we in Europa meer in de ochtend trainen, terwijl dat hier op de middag, in de namiddag of zelfs ’s avonds is. Na 22u00 tijdens de Ramadan. Dat is ergens vreemd, maar zoals ik al zei: deze situaties maken deel uit van mijn ervaring hier. Z bouwen herinneringen op. Ik beleef deze momenten graag omdat ze me in staat stellen dingen bij te leren. Mijn ervaring tot nu toe heeft me geleerd dat Saoedische fans echt van voetbal en van het leven houden. Beter dan dat wordt het niet.”