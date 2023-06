Kosovo is bereid om nieuwe verkiezingen te houden in onrustige noorden

Kosovo is bereid nieuwe lokale verkiezingen te houden in het noorden van het land, waar de Servische gemeenschap protesteert tegen de aanstelling van burgemeesters van Albanese afkomst. President Vjosa Osmani zei dat na een overleg met onder anderen de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz in Moldavië. Die twee drongen aan op een nieuwe stembusgang.

Voor nieuwe verkiezingen moet wel de juiste juridische procedure in gang worden gezet, benadrukte Osmani. Zij heeft gezegd dat er opnieuw kan worden gestemd als genoeg lokale kiezers een petitie daarover steunen. Het overleg in Moldavië, waar ook EU-buitenlandchef Josep Borrell en de Servische president Aleksander Vucic bij waren, werd gehouden aan de zijlijn van een Europese top.

De lokale verkiezingen in Noord-Kosovo werden in april geboycot door de Servische gemeenschap, waardoor etnische Albanezen in vier gemeenten aan de macht kwamen. De opkomst was met 3,5 procent extreem laag. De Serviërs erkennen de gekozen vertegenwoordigers niet. Dat leidde maandag tot botsingen waarbij dertig NAVO-militairen en meer dan vijftig betogers gewond raakten.

Zowel Osmani als Vucic zeggen dat ze de crisis in Noord-Kosovo willen bezweren. Macron en Scholz willen dat de nieuwe verkiezingen zo snel mogelijk worden gehouden en vragen ook om de duidelijke medewerking van de Servische zijde.

De Kosovaarse bevolking bestaat grotendeels uit etnische Albanezen, maar in het noorden wonen vooral Serviërs. Kosovo scheidde zich in 2008 af van Servië, dat Kosovo nog steeds als eigen grondgebied beschouwt. De twee staten liggen al tientallen jaren met elkaar overhoop. Daarom zijn sinds 1999 NAVO-troepen in Kosovo aanwezig om er de vrede te bewaren.