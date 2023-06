Veranderingen bij de autokeuring op komst: maximaal halfuurtje wachten, boetes als gevolg van drukte worden geschrapt

Wie zonder afspraak naar de autokeuring gaat, zou daar in de toekomst nog maximaal een half uurtje moeten wachten, belooft sectorfederatie Goca Vlaanderen. Intussen worden de boetes geschrapt voor wie door de lange wachttijden bij de keuringscentra zijn voertuig te laat aanbiedt.

Ellenlange wachtrijen zijn zeker geen nieuw fenomeen, maar het is de voorbije jaren nog een pak drukker geworden in de zes Vlaamse keuringscentra. Daar zijn tal van verklaringen voor: zo moeten er meer categorieën (zoals motorfietsen en oldtimers) worden gekeurd, werd de Europese regelgeving strenger en was er de invoering van de nieuwe roettest...

Vier nieuwe centra

Het keuringsproces moét dus efficiënter en daarom heeft sectorfederatie Goca Vlaanderen nu een actieplan opgesteld om alles vlotter én klantvriendelijker te laten verlopen. Ten eerste wordt er al sinds begin mei tijd gewonnen door bepaalde keuringsonderdelen (zoals het controleren op de aanwezigheid van een veiligheidsdriehoek) te schrappen en vanaf deze maand kijken de keurders ook het verzekeringsbewijs en het elastisch stootblok niet meer na. “Daarnaast zijn er onder meer ook concrete plannen om vier nieuwe keuringscentra te bouwen, in Laarne, Tielt, Hechtel-Eksel en Nazareth”, aldus Raph Verbruggen, gedelegeerd bestuurder van Goca Vlaanderen. “En er is nu al een actieve wervingscampagne aan de gang: op dit moment hebben we al 34 van de nodige 100 extra inspecteurs aangetrokken.”

Nog nieuw: de groene herinneringskaart wordt voortaan niet één maar twee maanden voor het vervallen van het keuringsbewijs opgestuurd zodat de bestuurder meer tijd heeft om naar het keuringscentrum te gaan. “Na de zomer gaan we ook gefaseerd een digitale versie van de groene kaart introduceren”, aldus Verbruggen.

Bij Goca Vlaanderen maken ze zich sterk dat het plan de wachttijden kan beperken tot maximaal tien minuten bij een afspraak en een halfuur bij een vrije aanbieding. “Natuurlijk zijn we niet doof voor de toename aan klachten. Met dit plan willen we de tevredenheid van onze klanten verbeteren”, besluit de gedelegeerd bestuurder.

Boetes geschrapt

Omdat de keuringscentra nu wel nog met lange wachttijden kampen, heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters beslist om een vrijstelling in te voeren. Zo zal je niet langer een boete krijgen als je te laat naar de keuring gaat indien de lange wachttijden je beletten om een sneller een afspraak te maken. De aanpassing is nog in behandeling. Eens die ingaat, zullen ook bestuurders die al een boete kregen, een terugbetaling kunnen aanvragen.