Paul Gheysens drukt geruchten over verhuis naar Makro-terreinen de kop in: “Verzinsels”

Onder Antwerpsupporters gaat al jarenlang het verhaal dat Paul Gheysens met zijn bedrijf Ghelamco ergens langs de Krijgsbaan in Deurne terreinen zou hebben opgekocht om er een nieuw stadion en/of jeugdcomplex neer te poten. Sinds Makro eind vorig jaar failliet ging, hebben die roddels een nieuwe dimensie gekregen: Gheysens kocht het winkelterrein en bijhorende parking over van moedergroep Metro om daar te bouwen. Althans, dat wordt beweerd.

Maar wanneer we dit aan Gheysens zelf voorleggen, kan die daar zeer kort over zijn: “Dat zijn allemaal verzinsels”, klinkt het bij de West-Vlaamse projectontwikkelaar. Het Antwerpse stadsbestuur is zelfs nog beknopter, wanneer we vragen of er überhaupt nog plannen of gesprekken zijn voor een nieuw voetbalstadion ergens in de stad. “Neen”, is het antwoord van het kabinet De Wever.

Versleten sfeertribune 2

De supporters van RAFC moeten zich dus zeker nog niet voorbereiden op een verhuis uit het Bosuilstadion. Ook daar zijn dringend bouwwerken nodig: de versleten sfeertribune 2 is nu al drie jaar buiten gebruik. De club zou in principe perfect een nieuwe tribune kunnen zetten, ware het niet dat in 2052 het opstalrecht op de gronden verloopt. Op dat moment worden de gebouwen op de grond eigendom van de eigenaar, onderneemster Tania Mintjens. Gheysens en Mintjens zouden over de situatie in overleg zijn, die gesprekken worden “constructief maar langzaam” genoemd.

Wat zijn dan wel de plannen met de Makro-site? Nadat de winkel eind december definitief de deuren sloot, was er interesse bij onder meer de provincie Antwerpen, het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn om de percelen in te vullen. Een half jaar later zijn nog geen concrete stappen ondernomen, leert een rondvraag. “Ik heb er eigenlijk al een maand niets meer over gehoord”, laat Deurns districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA) weten.

Een groot deel van de grote Makro-parking is geen eigendom van Metro AG, maar wordt door het bedrijf gehuurd van de staat. De gebruikersovereenkomst loopt nog tot 31 maart 2026 en volgens de FOD Financiën zijn er nog geen plannen om dat contract vroeger op te zeggen: “De huurovereenkomst wordt nog altijd gerespecteerd door zowel Makro als de Belgische Staat”, zegt een woordvoerder daar.