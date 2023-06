Zo reageert Acid op dreigementen van advocaten Reuzegommers: “Ik ga de freshest suit in de rechtszaal hebben”

Acid, de influencer wiens YouTube-account werd opgeschort nadat hij een video had gepubliceerd waarin de identiteit van enkele Reuzegom-leden had onthuld, ligt niet wakker van de dreiging van een rechtszaak. Op Instagram reageert hij met een grapje op de heisa.

Acid – beter bekend bij de burgerlijke stand als Nathan Vandergunst – publiceerde woensdag een video waarin hij naar eigen zeggen de verantwoordelijken voor de dood van Sanda Dia wilde ‘exposen’. YouTube haalde de bewuste video woensdagavond al offline wegens schending van het beleid inzake intimiderende en kwetsende content, en schorste het account van Acid donderdag ook voor een week.

Ook de advocaten van de bewuste Reuzegom-leden uitten hun bedenkingen bij de video, her en der klonk het dat Vandergunst met zijn uitlatingen zelf juridische vervolging riskeerde. Maar daar ligt Acid duidelijk niet wakker van: op Instagram klinkt het donderdagavond ironisch: “Eén ding is zeker, ik ga de freshest suit in de rechtszaal hebben” bij een foto van zichzelf in pak.

Zijn bekendheid lijdt ook niet onder de heisa: verschillende YouTubers namen de video van Acid inmiddels over, waardoor die nog steeds te bekijken valt op de website. En als zijn schorsing op YouTube over zes dagen vervalt? “Dan gaan we los”, schrijft Acid.