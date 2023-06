Amerikaanse Senaat stemt tegen Bidens plan voor kwijtschelden studieschuld

Een paar Democraten stemden met de Republikeinen mee, waardoor een resolutie tegen het plan kon worden aangenomen.

Het Witte Huis heeft al aangekondigd dat Biden zijn veto zal uitspreken tegen de resolutie, maar daarmee is hij nog niet uit de problemen. Later deze maand zal ook het Hooggerechtshof zich nog uitspreken over het kwijtscheldingsprogramma en daar is de meerderheid conservatief. In een aantal staten hebben rechters namelijk gezegd dat het plan tegen de wet is. Nu moet het Hooggerechtshof daar een knoop over doorhakken.

Volgens het programma van Biden kunnen Amerikanen tot 20.000 dollar (18.600 euro) kwijtgescholden krijgen, afhankelijk van het inkomen. 25 miljoen mensen hebben zich opgegeven om in aanmerking te komen voor het plan. Republikeinen vinden het een te dure maatregel en vinden het bovendien oneerlijk voor Amerikanen die niet hebben gestudeerd of geleend.

De afgelopen drie jaar hoefden Amerikanen vanwege de coronapandemie niets van hun studieschuld terug te betalen. Maar waarschijnlijk begint het terugbetalen weer binnen een paar maanden. Als onderdeel van het akkoord dat Biden met de Republikeinen sloot over schuldenplafond is afgesproken dat het afbetalen weer hervat wordt. Over het verhogen van het schuldenplafond moet de Senaat zich ook nog uitspreken.