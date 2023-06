Maasmechelen/Frankfurt

Een 15-jarige Duitse voetballer is overleden nadat hij op een internationaal jeugdtoernooi in elkaar was geslagen door een ­16-jarige Franse speler. “Toen hij neerging, hadden we meteen door dat het ernstig was”, zegt de coach van de jonge spelers van Eendracht Maasmechelen, die getuige waren.