Waarom vakbonden ijveren voor grondig huisbezoek voor je poetshulp krijgt

Schadelijke producten, een wankele ladder, verkeerd poetsmateriaal: in elke nieuwe woonst komt een huishoudhulp weer nieuw potentieel gevaar tegen. Alleen is er tot nog toe niemand die al die risico’s ook in kaart brengt. De vakbonden drongen erop aan daar verandering in te brengen. “Hoe kan je als werkgever anders de veiligheid garanderen? Een voorafgaand bezoek leek ons logisch”, zegt ABVV-vakbondsman Issam Benali. Dat had begin dit jaar ook het Toezicht op het Welzijn op het Werk aangegeven. Bij in totaal 175 inspectiebezoeken bij dienstenchequebedrijven zijn maar liefst 159 schriftelijke waarschuwingen gegeven, 19 adviezen en 1 proces-verbaal. Met stip op één van de vastgestelde inbreuken: het ontbreken van een heldere uitgeschreven risico-evaluatie.

“De werkgevers doen niet genoeg voor de gezondheid van hun huishoudhulpen”, aldus bonden ACV en ABVV. Ze trokken daarom donderdag naar het kabinet van Brouns, die oren had voor de besognes. Hij wil dienstenchequebedrijven verplichten om een grondig intakegesprek te voeren met nieuwe klanten. “Het moet gaan om een uitgebreide risicoanalyse. Dat kan de werkomstandigheden alleen maar ten goede komen”, zegt woordvoerder Dennis Rombauts. Zeker aangezien ook veel klanten zich niet bewust zijn van de mogelijke gevaren. “Poetshulpen gaan bij iemand thuis en krijgen het materiaal dat daar voorhanden is. Er kan een gevaarlijke trap zijn, of een bezem die niet op maat is. Zaken die op korte of lange termijn voor gezondheidsschade kunnen zorgen.”

Oudere huishoudhulpen

Vraag is hoe die huisbezoeken er dan precies moeten uitzien. “Dat zijn we momenteel aan het bekijken”, zegt Rombauts. “Het is alleszins niet de bedoeling dat de huishoudhulp er zelf voor instaat.” In principe is het aan de preventieadviseur om de risico’s op een werkplek te evalueren, zegt vakbondsman Issam Benali. “We begrijpen dat het moeilijk is om die overal ter plekke te sturen. Maar de preventieadviseur kan een kader opstellen en de risicoanalyses coördineren.”

Er is een piste om oudere huishoudhulpen in te schakelen voor de huisbezoeken. “Na een goede opleiding”, zegt Benali. “Je kunt niet verwachten dat iedereen zomaar kan inschatten of producten ergonomisch genoeg zijn of welke producten giftig zijn.” Het is ook niet altijd zo eenduidig, zegt hij. “Heel veel klanten staan er niet bij stil, maar veel kuisproducten zijn niet getest voor dagelijks gebruik. Ze zijn bedoeld om misschien eens om de twee weken te verstuiven. Als je daar elke dag mee werkt, dan kan dat op lange termijn nefast zijn voor de longen. Aftrekkers zouden dan weer allemaal een telescopische steel moeten hebben, zodat iedereen ze op de juiste hoogte kan instellen. Ook dat weet niet iedereen.”

De plaatsbezoeken zijn een eerste stap. Zowel de inspectie als de vakbonden wijzen erop dat de huishoudhulpen periodiek opgevolgd moeten worden bij een arbeidsgeneesheer. “Ze kampen vaak met spier- en gewrichtsproblemen”, zegt Benali. “Maar als ze niet correct opgevolgd worden, kan dat ook niet erkend worden als beroepsziekte.” Die kwestie komt op tafel bij een overleg met de andere ministers van Werk van dit land, zegt Dennis Rombauts.