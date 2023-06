Ouders stappen naar rechter omdat ze hun zoon niet Poetin mogen noemen

“We hebben het echt geprobeerd. We hebben Alexander en Daniel getest, maar nee. De namen passen niet op dezelfde manier bij hem als Poetin”, aldus vader Ronny. “Hij reageert alleen op de naam Poetin.”

Toen hun zoon nog in de buik van zijn moeder zat, wisten ze naar eigen zeggen al dat hij de naam Poetin moest krijgen.

Poetin is inmiddels al drie jaar. Thuis noemt iedereen hem Poetin, op zijn kleuterschool weigeren ze het. Volgens het personeel is de naam beledigend. “Kom op, het is een naam. Maar in plaats daarvan noemen ze hem de hele tijd jij. Het werkt niet”, zo vertelt Ronny aan Expressen.

Zelf zien Ronny en Ann het probleem van de naam niet zo in. “Tegenwoordig lijkt alles de schuld van Poetin te zijn. Inflatie, voedselprijzen, elektriciteitsprijzen, rentetarieven, alles. Maar er zijn er twee nodig om ruzie te maken.”

Ze denken niet dat ze het leven van hun zoon onnodig moeilijk maken met de naam Poetin. “Als het kind het niet leuk vindt, kan de jongen later zijn naam nog veranderen.”

Na acht afwijzingen wil het stel nu dat de rechtbank zich over de zaak gaat buigen. Volgens de Zweedse wet mag een naam niet beledigen of voor ongemak zorgen. “De bestuursrechter kan het beroep afwijzen of goedkeuren en verklaren dat de persoon recht heeft op het verkrijgen van de naam”, aldus de notaris van de rechtbank in Stockholm.

Inmiddels zijn Ann en Ronny bereid om Poetin te veranderen in Puttin.