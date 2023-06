Bill Cosby opnieuw aangeklaagd vanwege verkrachting

De Amerikaanse komiek Bill Cosby is opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik. Een voormalig actrice en zangeres beweert dat ze in 1969 door Cosby is gedrogeerd en verkracht.

Amerikaanse media melden het nieuws op basis van rechtbankdocumenten.

De vrouw, Victoria Valentino, zegt dat ze Cosby voor het eerst had ontmoet in 1969, iets na de verdrinkingsdood van haar zesjarige zoon, waarover ze hem ook verteld had. Iets later ontmoetten ze elkaar opnieuw per toeval in Los Angeles, waar ze samen met een vriendin van Valentino dineerden. Tijdens het eten zou Cosby het tweetal pillen hebben gegeven en zei hij tegen Valentino “dat het haar beter zou doen voelen”.

Nadat ze de pil had ingenomen kon Valentino haar hoofd naar eigen zeggen niet meer omhoog houden en had ze moeite om wakker te blijven. Volgens The Philidelphia Inquirer beloofde Cosby de vrouwen naar huis te brengen, maar nam hen mee naar een kantoor.

De vrouw zei dat Cosby het eerst op haar vriendin gemunt had en dat ze daarom de aandacht van haar probeerde af te leiden. Hierna zou Cosby haar hebben verkracht.

Wet voor anders verjaarde feiten

De vrouw spande de rechtszaak aan onder een nieuwe Californische wet die inwoners een periode van drie jaar geeft waarin ze naar de rechter kunnen stappen met zaken over seksueel geweld die anders al verjaard zouden zijn. Eind vorig jaar werd Cosby ook al verschillende keren aangeklaagd voor seksueel misbruik. De 85-jarige heeft alle beschuldigingen altijd ontkend.

Cosby werd in 2018 al veroordeeld tot een gevangenisstraf van tussen drie en tien jaar voor het drogeren en misbruiken van Andrea Constand. Vorig jaar kwam hij op vrije voeten nadat het hooggerechtshof van de staat Pennsylvania zijn veroordeling schrapte omdat het proces oneerlijk zou zijn geweest.