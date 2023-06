Burgemeester van Firenze wil ban op kortetermijnverhuur in historisch stadscentrum

Dario Nardella, de burgemeester van de Italiaanse stad en toeristische trekpleister Firenze, wil een ban instellen op het verhuren van woningen in het historische stadscentrum voor een korte periode.

De Italiaan wil actie ondernemen tegen de “ongecontroleerde wildgroei van kortetermijnverhuur” en het stadscentrum beschermen tegen het “probleem van overbevolking van flats door toeristen”, zei hij.

In 1982 werd het centrum van Firenze uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed. Ook de Italiaanse overheid buigt zich momenteel over wetgeving om kortetermijnverhuur in het hele land te controleren.