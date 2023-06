Zeker negen doden bij politieke protesten in Senegal

In Senegal zijn negen mensen om het leven gekomen nadat protesten waren uitgebroken omdat oppositieleider Ousmane Sonko tot twee jaar gevangenisstraf werd veroordeeld.

Minister van Binnenlandse Zaken Antoine Diome maakte het dodental in de nacht van donderdag op vrijdag bekend. De dodelijke slachtoffers vielen in hoofdstad Dakar en in Ziguinchor.

De rellen braken uit nadat Sonko zijn celstraf opgelegd had gekregen. Daardoor is de kans zeer groot dat hij zich volgend jaar niet kandidaat kan stellen voor het presidentschap. De 48-jarige Sonko woonde de zitting van de rechtbank niet bij, maar kan wel op korte termijn naar de gevangenis worden gebracht.

Onzedelijk gedrag

Hij werd beschuldigd van verkrachting van een vrouw die in 2021 in een massagesalon werkte. Zij was toen twintig jaar oud. Ook werd hij ervan beschuldigd haar met de dood te hebben gedreigd. Sonko ontkent schuldig te zijn en zegt dat de beschuldigingen politiek zijn gemotiveerd.

© REUTERS

De rechter sprak hem vrij van verkrachting, maar achtte Sonko wel schuldig aan een ander misdrijf. Dat wordt in het Senegalese wetboek van strafrecht omschreven als onzedelijk gedrag ten opzichte van personen die jonger zijn dan 21 jaar. Sonko’s partij PASTEF riep zijn aanhangers donderdag in een verklaring op om “alle activiteiten te staken en de straat op te gaan”.

Sonko geldt als een van de belangrijkste politieke opponenten van president Macky Sall. Hij werkte voorafgaand aan zijn politieke carrière voor de belastingdienst van Senegal en bracht toen veel corruptieschandalen naar buiten.