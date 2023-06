Amerikaans Congres keurt verhoging van schuldenplafond goed

Op het einde van donderdagavond gaf de Senaat uiteindelijk groen licht voor de schuldendeal, die al eerder door het Huis van Afgevaardigden was goedgekeurd.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën had het land slechts tot maandag de tijd om een faillissement te voorkomen. Zoals het merendeel van de grote economieën leeft de VS op krediet. Maar anders dan de rest stuit Washington vaak op het schuldenplafond: het maximale schuldbedrag dat formeel door het Congres moet worden verhoogd of opgeschort.

Het wetsontwerp is het resultaat van lange onderhandelingen tussen de Democratische president Joe Biden en het Republikeinse kamp. Daarin staat onder meer dat de schuldenlast van de federale staat tot 1 januari 2025 boven het eerder vastgelegde plafond van 31,4 biljoen dollar mag stijgen.

“Dit is een grote overwinning voor de Amerikaanse economie en het volk”, zo reageerde Biden. Hij zei dat hij “ongeduldig” was om de overeenkomst, die wekenlang de Amerikaanse politiek heeft beziggehouden, te ondertekenen.