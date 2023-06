Terugbetaling offshorewindparken levert 190 miljoen euro op voor de staatskas

Eind vorig jaar voerde de regering de wetswijziging in, die nu van kracht gaat. Het steunmechanisme werkt in twee richtingen, een zogenaamd 2-sided contract for difference. Dat komt erop neer dat de overheid parken ondersteunt als de prijzen heel laag zijn en ze niet langer rendabel zijn, bijvoorbeeld als er te veel stroomproductie is en windmolens moeten worden afgeschakeld. Als de prijzen boven een bepaald niveau stijgen zodat er overwinsten worden gemaakt, dan vloeien die automatisch terug naar de overheid. Dat zou volgens Van der Straeten dit jaar 190 miljoen euro opleveren.

Het systeem geldt voor de recentste vijf windparken, die na 2017 stroom begonnen te leveren. Zij hebben een variabel steunmechanisme dat gebaseerd is op de vastgelegde referentieprijs voor elektriciteit, de zogenaamde LCOE. Dat maakt het mogelijk dat winsten kunnen worden gemaakt en dat die in bijzondere tijden ook “onverantwoord hoog” kunnen liggen. Vandaar dus de overwinstbelasting.

De vier eerder gebouwde parken (C-Power, Belwind, Nobelwind en Northwind) vallen erbuiten omdat ze een ander steunregime genoten. Het mechanisme kan met twee jaar verlengd worden.