Vier personen in kritieke toestand na brand in centrum voor begeleid wonen

In de Van Notenstraat in Deurne is donderdagavond rond 22.15 uur een zware brand ontstaan aan de achterkant van Kadans, een centrum voor begeleid wonen. Daarbij zijn zes slachtoffers gevallen, zo meldt de persdienst van de Brandweerzone Antwerpen. Alle slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht, vier onder hen verkeren in kritieke toestand.

Brandweer Zone Antwerpen en de politie zijn donderdagavond rond 22.15 uur moeten uitrukken voor een zware brand aan de achterkant van een gebouw in de Van Notenstraat. “De brand is ontstaan in een centrum voor begeleid wonen”, zei Jasmien O, woordvoerster van Brandweer Zone Antwerpen. “De brandweer heeft snel opgeschaald met extra middelen en rond 22.40 uur was de brand onder controle.”

Het was niet meteen duidelijk hoeveel mensen in het pand aanwezig waren. Er was sprake van meerdere slachtoffers, maar er werden zoekacties uitgevoerd om er zeker van te zijn dat geen slachtoffers meer in het gebouw waren. Het gebouw hing vol met rook, wat de operatie van de brandweer bemoeilijkte.

De brandweer slaagde er uiteindelijk in het vuur te doven en iedereen te evacueren. “Zes personen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis”, zegt Antwerps politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Vier van hen zijn in levensgevaar. Eén van hen is ter plaatse gereanimeerd voor hij naar het ziekenhuis is overgebracht.”

De andere bewoners werden buiten in een bus van De Lijn opgevangen en zullen de nacht in een hotel in Antwerpen doorbrengen.

Het vuur was uitgebroken in een van de veertien appartementen. Alle appartementen liepen rook-, brand- en waterschade op. “Morgen zal men zoeken naar een oplossing omdat het pand momenteel onbewoonbaar is”, aldus Brandweerzone Antwerpen.

