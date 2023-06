Luca Brecel laat “eerbetoon aan zijn roots” tatoeëren

Tattoostudio Cirusso Art kreeg donderdag bijzonder volk over de vloer. Wereldkampioen snooker Luca Brecel zakte met zijn rode Ferrari af naar het Hasseltse filiaal om een nieuwe tattoo op zijn onderarm te laten zetten. “Hij koos voor de Sardijnse vlag, een verwijzing naar de geboorteplaats van zijn ouders”, aldus eigenaar Ciro Wassenhove, die speciaal van het hoofdfiliaal in Aalst naar Hasselt kwam voor de wereldkampioen. “Het is een eerbetoon aan zijn roots.” Het uiteindelijke ontwerp komt van artieste Marietta, die ook voor Laura, de vriendin van Brecel, een tattoo ontwierp en plaatste.