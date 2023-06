Phil Neville krijgt bons bij Inter Miami, vertrouweling Leo Messi genoemd als opvolger

De thuisnederlaag donderdag tegen de New York Red Bulls, het team van Dante Vanzeir, bleek de spreekwoordelijke druppel. De bezoekers wonnen met 0-1 dankzij een goal van invaller Tom Barlow kort na de pauze. Dante Vanzeir werd na 74 minuten gewisseld.

Miami staat in de Eastern Conference als vijftiende troosteloos laatste met 15 punten uit evenveel wedstrijden. NY is de nummer elf (19 punten uit 16 matchen).

De supporters spraken klare taal.

Phil Neville kwam in januari 2021 aan het roer bij Miami na zijn vertrek als coach van de Engelse vrouwenploeg. Volgens David Beckham, die met Neville samenspeelde bij Manchester United en de nationale ploeg, was het ontslag van zijn vriend na een vierde nederlaag op rij onvermijdelijk. “Toen we hem aanstelden, wisten we dat hij alles zou geven voor Inter Miami. Ik heb gezien dat hij ongelofelijk hard heeft gewerkt en vastberaden was om de ambities van de club waar te maken. Maar soms moet je moeilijke beslissingen nemen en jammer genoeg vonden we dat de tijd rijp was om de wegen te laten scheiden.”

De Daily Mail komt met een opvallende naam als opvolger van Neville? Tata Martino, een Argentijn met wie Leo Messi samenwerkte bij zowel Barcelona als de Argentijnse nationale ploeg. Wordt hij het bindmiddel tussen de Amerikaanse club én de Argentijnse superster. Messi speelt dit weekend zijn laatste wedstrijd voor PSG maar heeft nog niet aangegeven voor welke club hij volgend jaar zal voetballen.