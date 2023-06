Tshisekedi wil dat EU sancties oplegt wegens geweld in Oost-Congo

De Congolese president Félix Tshisekedi heeft donderdag in de hoofdstad Kinshasa een delegatie Belgische parlementsleden ontmoet. Hij heeft hen gevraagd om bij de Europese Unie aan te dringen op economische sancties tegen iedereen die bijdraagt aan de destabilisering in het oosten van Congo. Dat heeft het Congolese nieuwsagentschap ACP meegedeeld.

Kamerlid Els Van Hoof (CD&V), die aan het hoofd staat van de parlementaire delegatie, bevestigt dat de EU een rol te spelen heeft bij het oplossen van het conflict. “De Europese Unie moet iets doen om de vijandelijkheden te doen ophouden”, zo wordt ze door ACP geciteerd.

In het oosten van Congo vechten verschillende gewapende groepen al decennialang een conflict uit. Veel milities zijn ontstaan uit lokale oorlogen die woedden in de jaren 1990 en 2000. In de Congolese provincie Noord-Kivu heeft rebellengroep M23 sinds november 2021 grote delen van het grondstofrijke gebied in handen

De Belgische parlementsleden hebben bij de ontmoeting ook beklemtoond dat de Congolese verkiezingen in december 2023 transparant en geloofwaardig moeten verlopen.