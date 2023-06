Hoe gemakkelijk raak je aan populair afslankmiddel op voorschrift Ozempic? Onze man test het uit: “Ik wil de Stelvio sneller op fietsen, typte ik naar de internetdokter”

Hoe gemakkelijk geraak je online aan Ozempic zonder diabetes, obesitas of voorschrift? Onze man test het uit.

In principe is Ozempic enkel beschikbaar op voorschrift voor diabetes- en obesitaspatiënten. Maar volgens de indianenverhalen kan iedereen het veelbesproken vermageringsmiddel online bestellen. Onze man – zonder diabetes, obesitas of voorschrift, maar met wat buikvet en een fietsreis naar het Italiaanse hooggebergte voor de boeg – test het uit.