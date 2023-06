Agenten tonen hoe ze verdachte doodschoten in Gents appartement: “Buurtbewoners moeten niet ongerust zijn”

In een appartement aan het Gentse Zuidpark is vrijdag de reconstructie bezig van de politie-interventie waarbij in mei de 44-jarige Sébastien D.C. werd doodgeschoten. Dat bevestigt het Gentse parket. De omgeving van het appartement is afgesloten met zwarte hekken.

Sébastien D.C. werd begin mei in zijn woning in residentie Hyde Park in de Franklin Rooseveltlaan aan het Zuidpark doodgeschoten door de speciale eenheden van de federale politie. Zijn naam was opgedoken in een drugsdossier van de federale politie en die bewuste maandagochtend 8 mei iets voor 6 uur ’s ochtends stonden de elitetroepen met hun zware wapens aan zijn voordeur.

Vlak na het binnenvallen gebeurde het incident. Het parket van Oost-Vlaanderen duidde vlak na de feiten dat de verdachte een wapen op de politie had gericht en die geen andere mogelijkheid zag dan de man neer te schieten. De reanimatie van D.C. werd gestart en de hulpdiensten verwittigd, maar alle hulp kwam te laat.

Omgeving appartement afgesloten

Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt het vooral. Om duidelijkheid te brengen over het incident en de omstandigheden vindt vrijdagochtend een reconstructie plaats. Met hekken en zwarte doeken is de omgeving van Hyde Park afgezet. Hoelang de reconstructie zal duren, is voorlopig nog niet duidelijk.

Naar aanleiding van de reconstructie hebben buurtbewoners een brief in de bus gekregen. Daarin staat dat tijdens het onderzoek de hulpdiensten voorbij kunnen rijden en dat de politie met oefenwapens zal rondlopen. Buurtbewoners wordt op het hart gedrukt dat ze zich niet ongerust moeten maken.

Eerder incident

D.C. stond bij de politie bekend als vuurwapengevaarlijk. Bij een eerdere huiszoeking, in 2015 in zijn toenmalige woning in Deinze, liet hij een spijkerbom ontploffen. D.C werd daarvoor bij verstek veroordeeld tot 40 maanden cel. Hij was niet aanwezig tijdens de rechtszaak omdat hij was verhuisd naar Frankrijk om te gaan werken op campings.

Toen hij daar niet meer werd betaald, keerde D.C. terug naar België, waar hij meteen in de boeien werd geslagen. Na een beroepsprocedure kwam hij er uiteindelijk vanaf met 30 maanden celstraf met uitstel. Nadien ging hij opnieuw studeren, maar ergens onderweg week D.C opnieuw van het rechte pad af en dook zijn naam dit jaar opnieuw op in een nieuw drugsdossier.

