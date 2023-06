Nationale Bank adviseert regering om spaarrente niet te verhogen

De Nationale Bank wil geen abrupte stijging van de spaarrente, maar is wel voorstander van een geleidelijke verhoging. En dat in het belang van de banken: die moeten erover waken dat hun spaarkussen niet verdwijnt. Dat zou gebeuren als te veel spaarders hun geld bij hun bank weghalen en elders hun geld parkeren. Bij wet een renteverhoging opleggen, is volgens de NBB een slecht idee. Verschillende politieke partijen willen de spaarrente koppelen aan de ECB-rente. De NBB schat de meerkosten van de wetsvoorstellen op 4,5 miljard euro, wat neerkomt op 60 procent van de nettowinst van de banksector in 2022 (7,6 miljard euro). Volgens de NBB zou een aantal kleinere en middelgrote banken erdoor zware verliezen lijden. Dat komt omdat de spaarbanken erg afhankelijk zijn van het spaarboekje en het verstrekken van woonkredieten. Het probleem is dat de kostprijs van het geld voor die banken fors zou stijgen terwijl er weinig nieuwe inkomsten zijn. De rente op de portefeuille woonkredieten gaat immers niet omhoog omdat meestal woonkredieten met vaste rente werden verkocht. Bij woonkredieten met variabele rente, kan de rente maximaal verdubbelen.

Hoe meer banken afhankelijk zijn van het spaarboekje voor hun financiering, hoe groter de mogelijke impact van een abrupte stijging van het rentetarief op spaarboekjes, zegt de NBB. En dat zou de stabiliteit van deze instellingen kunnen bedreigen.

Hoge rente alleen op nieuwe kredieten

De NBB legt ook uit waarom een ingreep op de spaarrente van het gereglementeerd spaarboekje zo’n impact heeft. De kosten gaan onmiddellijk omhoog op het volledig bedrag aan spaargeld op het spaarboekje, terwijl aan de inkomstenkant een hogere rente enkel toegepast wordt op nieuwe kredieten. Heel veel banken kampen nog jarenlang met een kredietportefeuille met een rentevoet van 2 procent en minder.

De NBB merkt ook op dat de vergelijkingen die sommigen maken met de hoge rente die banken zouden krijgen van de ECB op het geld dat ze daar parkeren, een te rooskleurige voorstelling van de realiteit is. “De wetsvoorstellen verwijzen vooral naar het grote bedrag reserves dat Belgische banken aanhouden bij het Eurosysteem en de sterke verhoging van de vergoeding van deze reserves door het gevoerde monetair beleid. Dat geeft een vertekend en al te rooskleurig beeld van de inkomsten die gebruikt kunnen worden voor de vergoeding van de spaarrekeningen”, zegt de NBB in haar advies.

De ECB-rente is wel sterk gestegen, maar de vergoeding van het spaarboekje wordt niet alleen gefinancierd met de opbrengsten van de reserves die banken aanhouden bij de Europese Centrale Bank. “Bovendien wordt een belangrijk deel van de deposito’s bij het Eurosysteem aangehouden door Belgische banken die slechts in geringe mate, of helemaal geen, gereglementeerde spaarrekeningen op hun balans hebben”, aldus de NBB.

De NBB raadt de banken aan om verder werk te maken van een geleidelijke verhoging van de vergoeding van de gereglementeerde spaarrekeningen, die op termijn dichter bij de ECB-rente moet liggen. Dat is ook in het belang van de banken zelf, klinkt het. “Daarmee zal ook het stabiele karakter van deze belangrijke financieringsbron voor de banksector en de kredietverlening in België bestendigd worden.”

“De wettelijke ingreep zoals beschreven in de wetsvoorstellen kan daarentegen verstrekkende gevolgen hebben voor de rentabiliteit, het renterisicobeheer en de solvabiliteit van banken en bij uitbreiding voor de financiële stabiliteit. Op basis van deze elementen is het advies van de Bank over de voorgelegde wetsvoorstellen daarom negatief.” De NBB zegt ten slotte dat het ook de procedure heeft opgestart om ook het advies van de ECB in te winnen.