Deze koppels zorgden voor primeur homohuwelijk in België: “Zo’n huwelijkscontract, dat was voor ons onvoldoende. We wilden niet gesust worden”

Dinsdag is het exact twintig jaar geleden dat Marion en Christel uit Kapellen deel werden van de Vlaamse canon: ze zeiden allebei ‘ja’ aan een vrouw. Aan mekaar. En zorgden zo voor de primeur van het Belgische homohuwelijk. Jan en Tom, ook uit Kapellen, kregen de mannelijke eer van ‘de eersten’. Was het écht de mooiste dag van hun leven? En zijn de rijstkorrels blijven plakken in de maatschappij van vandaag?