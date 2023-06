Rapport biedt nieuwe inzichten in vliegtuigcrash in Colombia, vier kinderen nog vermist

Een maand nadat in Colombia een klein vliegtuig gecrasht is in het Amazonewoud, wordt nog steeds gezocht naar de vier inzittende kinderen. Hoe konden zij de crash overleven terwijl de drie volwassenen het leven lieten? Een nieuw rapport biedt mogelijke antwoorden.

Naast de vier kinderen zaten er drie volwassenen– hun moeder, de piloot en een inheemse leider – aan boord van het vliegtuig dat op 1 mei crashte in het Colombiaanse regenwoud. Hun lichamen werden snel teruggevonden, maar de kinderen van 13, 9 en 4 jaar en de baby van 11 maanden zijn na een maand nog steeds vermist.

Het vliegtuig was opgestegen in de afgelegen regio Araracuara en kwam al snel na opstijgen in de problemen. Net toen de piloot in kwestie op zoek wilde gaan naar een geschikte noodlandingsplek, leken de problemen van de baan en zette hij zijn vlucht verder. Minder dan een uur later kwam het vliegtuig een tweede keer in moeilijkheden. De luchtverkeersleiding zag het vliegtuig nog zwenken over de radar tot het plots spoorloos verdween boven het regenwoud in de omgeving van de stad San José del Guaviare. Pas na ruim twee weken werd het wrak van het toestel teruggevonden.

Op basis van de positie van het wrak stelt een voorlopig rapport van de Colombiaanse luchtvaartautoriteit dat het vliegtuig wellicht de boomtoppen van het bos heeft geraakt, waardoor de motor en de propeller loskwamen en het vliegtuig verticaal, met de neus naar beneden, neerstortte. “Een gedetailleerde inspectie van het wrak wees uit dat er tijdens de landing eerst een inslag van de bomen is geweest. Die leidde ertoe dat de motorkap en de propeller loskwamen van het vliegtuig”, aldus het rapport. “Door de forse vertraging en het verlies van controle bij de eerste inslag viel het vliegtuig verticaal naar beneden en stortte het tegen de grond.”

De vermoedelijke baan van het vliegtuig bij de crash. — © Dirección Técnica de Investigación de Accidentes

Volgens het rapport zaten de volwassenen voorin in het vliegtuig. Precies die plekken kregen het zwaarst te lijden onder de zware impact. Twee van de drie stoelen waarop de kinderen echter zaten, bleven ondanks de crash redelijk intact, zo meldt het rapport. Het kinderzitje was wel losgerukt. Mogelijk hield de moeder haar baby in haar armen.

De plek van het motorblok tegenover het vliegtuig. — © Dirección Técnica de Investigación de Accidentes

Waar de kinderen naartoe zijn, blijft dus een mysterie. Dat er vlak bij het wrak nog pampers, een papfles en voetsporen zijn gevonden, wijst er in ieder geval op dat ze nog leefden vlak na de crash. “Er zijn geen indicaties dat ze zwaargewond zijn”, stelt het rapport. De wekenlange grootschalige zoekactie naar de kinderen gaat intussen onverminderd voort.