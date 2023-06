Koerdische organisatie: “Iraanse veiligheidsdiensten schieten op manifestanten”

Bij nieuwe protesten in de Koerdische regio van Iran hebben de veiligheidsdiensten het vuur geopend op demonstranten. Minstens 25 manifestanten zijn gewond geraakt, zo meldt de in Noorwegen gevestigde Koerdische mensenrechtenorganisatie Hengaw vrijdag.

De protestactie vond donderdagavond plaats in Abdanan, een stad in de provincie Ilam. Op videobeelden die de organisatie heeft vrijgegeven zijn politiewagens, rook en protesterende mensen te zien.

Het zou gaan om de eerste gewelddadige escalatie tussen veiligheidstroepen en demonstranten in maanden. De berichten kunnen echter niet door een onafhankelijke instantie geverifieerd worden.

In september vorig jaar was in het hele land protest losgebarsten na de dood van de 22-jarige Iraans-Koerdische vrouw Mahsa Amini. Ze was door de zedenpolitie gearresteerd wegens het overtreden van de strenge islamitische kledingvoorschriften. Het Iraanse regime heeft streng opgetreden tegen het protest en heeft al zeven demonstranten laten executeren.