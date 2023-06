Een beetje scrabbelaar heeft weinig moeite met ‘fez’, ‘yin’ of ‘qua’. Maar wie zonder enig probleem ‘mundaans’, ‘ayeaye’ of ‘patokjes’ kan leggen, mag zich scrabblekampioen noemen. Het spelletje bestaat exact 75 jaar. In die driekwarteeuw (30 punten) is het voor sommigen topsport geworden. “We kennen heelder woordenlijsten van buiten. Maar vraag niet wat ze betekenen.”