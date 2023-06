Olivier Vandecasteele krijgt solidariteitsconcert in Brussel: “Hij is een grote muziekfan”

Na alle steunbetuigingen en een bezoek aan de koning krijgt Olivier Vandecasteele ook een eigen concertavond in Brussel. Het event staat in teken van muziek en solidariteit, en haalt geld op voor lotgenoten van Vandecasteele die nog steeds onterecht in gevangenschap leven.

Vorige week werd Olivier Vandecasteele, na 455 dagen in een Iraanse cel, geruild voor de Iraanse terrorist Assadolah Assadi. Donderdag liet hij zelf weten dat hij het goed stelt en dat hij versteld stond van de vele acties in ons land. Sinds zijn terugkeer werd hij door koning Filip ontvangen op het Koninklijk Paleis en sprak hij onder anderen met premier Alexander De Croo. Vanuit de Brusselse concertzaal Botanique wordt nu ook een solidariteitsavond op poten gezet voor Vandecasteele.

“Op vrijdag 30 juni organiseren we een avond in het teken van solidariteit, vrijheid, dank, muziek en Olivier Vandecasteele”, zegt Kris Mouchaers van Botanique. “Samen met zijn vrienden uit de muziekwereld en zijn familie mobiliseren we ons om een concert naar zijn beeld te organiseren. Zijn woordvoerder en zijn naasten zullen ook spreken, hopelijk in aanwezigheid van Olivier Vandecasteele.”

De opbrengsten van de avond gaan naar Amnesty International, dat zich wereldwijd bekommert om het lot van gevangenen. “We moeten onze stem laten horen voor wie nog steeds ten onrechte gevangen zit”, zegt Mouchaers. “Maar we doen het ook omdat Olivier zich wil aansluiten bij de dankbetuigingen aan al wie zijn familie en de regering hebben gesteund. Hij is een grote fan van muziek en meer bepaald van de Belgische scene.”

Twee bevriende groepen van Vandecasteele zullen optreden, The BigTrip en BonyTiger, en vooral Belgische rockcovers spelen, geïnspireerd door de Spotify-playlist van Vandecasteele. Kaarten voor Music 4 Olivier Vandecasteele kosten 12 euro en kan je hier kopen. Online kan je ook al geld doneren.

