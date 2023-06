Kelly Claessens (41) over het succes van vastgoedprogramma’s, kleur bekennen én Debbie Travis: “Er zit veel miserie verborgen achter de gevels van huizen”

In een zee van beige, wit en grijs springt het vief palet van interieurarchitect Kelly Claessens (41) er ongegeneerd uit. De kleurenkoningin leert haar volk kiezen voor roze, blauw of paars. In ‘Blind gekocht’, in haar nieuwe interieurcursus én in haar eigen living. “Ik zou zelf nooit deelnemen aan het programma. Dat uit handen geven? Nee, echt niet.”