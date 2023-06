Witte rook bij FCV Dender, coach Timmy Simons verlengt voor twee jaar: “Gecharmeerd door het project dat hier op tafel ligt”

Het had best wat voeten in de aarde, maar op de sociale media werd meteen enthousiast gereageerd op de contractverlenging van coach Timmy Simons bij FCV Dender. Hij tekende meteen voor twee seizoenen en kiest voor een langetermijnproject in het Dender Football Complex.

Timmy Simons liet de Denderleeuwse fans lang sudderen en voedde zo de geruchten dat hij uitkeek naar betere opportuniteiten, maar de gewezen Rode Duivel ontkent. “Toen ik vorig seizoen het trainersroer overnam, was het eigenlijk al de bedoeling dat ik een meerjarig contract zou tekenen”, duidt de Vlaams-Brabander. “Toen stond het behoud afdwingen centraal en ontbrak de tijd om alles op punt te stellen. Dat gebeurde nu de voorbije weken. Ik ben gecharmeerd door het project dat bij Dender op tafel ligt. De club wil op alle vlakken vooruitgang maken. Dat geldt uiteraard voor elke club, want stilstaan betekent achteruitgang.”

Dender eindigde bij de terugkeer in het profvoetbal uiteindelijk negende in de Challenger Pro League. Simons weigert een prognose te maken, maar klinkt ambitieus terwijl het opboksen wordt tegen traditieclubs als Zulte Waregem, KV Oostende, SK Beveren, Beerschot en Lierse-Kempenzonen. “Het is ergens wel vervelend dat we net gewend raakten aan het competitieformat met twaalf ploegen en de play-offs, maar dat volgend seizoen wordt geopteerd voor een ander format met zestien ploegen. Dat wordt dus wel wennen. Het wordt uitkijken in hoeverre de concurrentie zich versterkt. Dat is koffiedik kijken. Ik stel voor Dender liever nog geen plaats voorop.”

Prima keuze met Gorius

Op 19 juni hervat FCV Dender al de trainingen. Veel vakantie zit er dan ook niet in voor Timmy Simons, die met Julien Gorius een sportief manager naast zich kreeg. “De dubbelfunctie coach-manager is ontzettend zwaar”, weet Simons. “De club maakte een prima keuze met de aanstelling van Julien Gorius, die over een groot netwerk beschikt en vanuit zijn ervaring bij RWDM de reeks goed kent. Uiteraard gaan we nauw samenwerken op zoek naar gerichte versterkingen. Ik kijk al uit naar mijn eerste voorbereiding met Dender. Voor de spelers is dat een slopende periode die niet de leukste is, maar ze is wel ontzettend belangrijk. Iedere coach hanteert zijn eigen werkwijze. Ik zal niet ontkennen dat ik er samen met de technische staf stevig de pees op leg.”

Volgend seizoen treft Simons met Zulte Waregem de club waar hij zijn eerste coachingsmissie niet kon voltooien. “Ik kruis die wedstrijden niet in rood aan hoor. Net als in alle vorige wedstrijden proberen we de driepunter te veroveren. Dat ik er gewezen spelers en medewerkers tref, zorgt wel voor wat extra pigment, maar dat geldt evenzeer voor wedstrijden tegen pakweg Lommel en Deinze.”

Blijk van vertrouwen

Waar Regi Van Acker clashte met CEO Belinda Siahaan, lijkt Simons wel op dezelfde golflengte te zitten met de ‘Iron Lady’ van FCV Dender. “Veel wil ik daar niet over kwijt. We bereikten net een akkoord van twee jaar en dat is toch een blijk van vertrouwen. Een CEO moet ook al eens neen durven zeggen tegen bepaalde voorstellen en dat creëer je misschien wel het imago van een harde tante”, besluit Simons.