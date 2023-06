Lufthansa vliegt weer met A380

“Na een pauze van drie jaar en verschillende maanden van reactivering, is het grootste passagiersvliegtuig opnieuw klaar voor de dienst”, zo schreef Lufthansa, de moedermaatschappij van Brussels Airlines, op de microblogsite Twitter. Passagiers werden getrakteerd op muziek en versnaperingen.

Lufthansa wil dit jaar vier A380’s stationeren in München. In juni is Boston de enige bestemming, begin juli zal daar New York bijkomen. Tijdens de winter zou het dubbeldeksvliegtuig met 509 plaatsen ingezet worden naar Los Angeles en de Thaise hoofdstad Bangkok. Er zullen dan ook twee extra A380’s als reservevliegtuigen klaarstaan.

Pandemie

Tijdens de coronapandemie, toen het luchtverkeer zware klappen kreeg, haalde Lufthansa de A380 uit de vloot. Maar nu de vraag weer aantrekt en de maatschappij geconfronteerd wordt met vertragingen bij de levering van nieuwe vliegtuigen, werd beslist om het viermotorige langeafstandsvliegtuig toch weer te activeren. Ook bij andere luchtvaartmaatschappijen maakte de mastodont de voorbije maanden een comeback.

De Airbus A380 maakte zijn eerste vlucht in 2005. Er werden 251 exemplaren verkocht. Intussen is de productie van de superjumbo stopgezet: het laatste toestel werd in november 2021 geleverd aan luchtvaartmaatschappij Emirates.