Karel Geraerts moet puzzelen voor titelmatch: “Van der Heyden is sowieso out, voor de anderen wachten we de laatste training af”

Opnieuw een rustige Karel Geraerts in aanloop naar de ontknoping van de Jupiler Pro League zondag. De coach van Union moet nochtans sleutelen aan zijn elftal door blessureleed, maar hij gelooft in de titelkansen van zijn ploeg.

Ze zijn ambitieus bij Union. Een heel seizoen lang stonden ze niet aan de leiding van het klassement, maar op de allerlaatste speeldag van het seizoen willen ze daar verandering in brengen. “De prijzen worden aan de meet uitgedeeld”, glimlachte Geraerts op de laatste persconferentie voor zondag.

De coach van Union zal wel moeten sleutelen aan zijn elftal, want Senne Lynen is geschorst en Siebe Van der Heyden is sowieso out. “Hij onderging een kleine operatie aan de schouder en bereidt zich al voor op volgend seizoen.” Over de andere twijfelgevallen – Teuma, Vertessen en Boniface – kon Geraerts nog niet heel veel kwijt. “Teuma heeft er hoop op dat hij fit geraakt, maar het wordt afwachten. Hij moet de hele training zaterdag kunnen afwerken. Ook Boniface en Vertessen hebben deze week apart getraind en maar kleine stukjes met de groep meegedaan. Boniface is nog niet hoe ik hem zou willen, maar er is nog een dag, hè.”

Van der Heyden viel geblesseerd uit tegen Antwerp. — © Isosport

25% kans op titel

Van stress is er alleszins nog steeds geen sprake binnen de club. Ze hebben er zin in, zijn ongeduldig en de concentratie is er, dat wel. “We zijn klaar voor de ontknoping. Ik geef Antwerp vijftig procent kans omdat zij gewoon moeten winnen en dan is het binnen. Genk en wij hebben elk vijfentwintig procent kans”, aldus Geraerts. “Wat de uitkomst ook wordt, de kampioen zal verdiend zijn en daarom zal er hoe dan ook reden tot feest zijn voor Union op het einde van het seizoen. De champagne staat hier altijd koud.”

“Wat de uitkomst zondag ook wordt, de champagne staat hier altijd koud” Karel Geraerts - Coach Union

Van Club Brugge onderschatten is evenmin sprake. Ze beseffen bij Union dat het geen makkelijke wedstrijd wordt. “Ik maak mij geen illusies. Het zijn vooral de supporters die niet willen dat Antwerp kampioen wordt, maar die staan zondag niet op het veld. De spelers van Club zullen wel willen winnen, daar twijfel ik niet aan. Ze hebben kwaliteit. We zullen ons concentreren op onze eigen wedstrijd, die kunnen we controleren. Daarna zullen we onze vingers kruisen voor wat er gebeurt op het andere veld. We kunnen eens bidden, meer kunnen we niet doen.”