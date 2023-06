GSK wil RSV-vaccin nog dit jaar verkopen in België

Het Britse farmabedrijf GlaxoSmithKline (GSK) hoopt vanaf de herfst van 2023 zijn vaccin tegen het ‘respiratoir syncytieel virus’, kortweg RSV, te commercialiseren in België. Dat heeft het vrijdag aangekondigd tijdens een persconferentie in zijn vaccinfabriek in het Waals-Brabantse Waver.

RSV is een vaak voorkomende luchtweginfectie, die vooral bij jonge kinderen en ouderen dodelijk kan zijn. Het door GSK ontwikkelde vaccin (Arexvy), het allereerste wereldwijd, richt zich specifiek op ouderen. Het heeft als doel de immuniteit van de gevaccineerden te versterken.

In de Verenigde Staten werd het vaccin al goedgekeurd, en de verkoop is er opgestart. Er zijn intussen al miljoenen dosissen geproduceerd in Waver en naar de andere kant van de Atlantische Oceaan vertrokken.

Wachten op goedkeuringen

In Europa wacht GSK op de laatste goedkeuringen. Zo zette het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA eind april het licht op groen, maar dat advies moet nog worden bekrachtigd door de Europese Commissie.

GSK blijft intussen verder onderzoek voeren naar een RSV-vaccin om jongeren beter te beschermen. Het farmabedrijf kondigde eerder aan 70 miljoen euro te investeren voor de productie van de RSV-vaccins in Waver.

De Belgische afdeling van GSK telt 9.000 werknemers in België, verspreid over vestigingen in Waver, Rixensart en Gembloers (Gembloux). Ze verdeelt een twintigtal vaccins en nog een twintigtal producten zijn in onderzoek.

Het Britse farmabedrijf is niet het enige dat een RSV-vaccin ontwikkeld heeft. Donderdag werd zo’n vaccin van het Amerikaanse Pfizer goedgekeurd in de Verenigde Staten. Ook dat vaccin - Abrysvo - is gericht op ouderen.