Knokke-Heist wil wonen betaalbaar maken met vaste ‘all-in prijs’ voor flats

Appartementen die verplicht aan prijzen tussen de 250.000 en 390.000 euro worden verkocht: zo wil Knokke-Heist betaalbaar wonen mogelijk maken. Het gaat om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst waar een dertigtal sites in de badplaats voor in aanmerking komen. “Al zijn er wel een aantal voorwaarden aan verbonden”, zegt burgemeester Piet De Groote (GBL).

Betaalbaar wonen: het blijft terugkeren als een heikel punt in Knokke-Heist. De vastgoedsector doet er gouden zaken, maar voor inwoners wordt het steeds moeilijker om een woning aan te kopen. Daar wil het gemeentebestuur iets aan doen.

Duizend inwoners

Het legde een dertigtal projectzones vast waar bouwpromotoren nieuwe projecten kunnen realiseren, maar ook verplicht 40 procent van alle beschikbare appartementen aan een vaste all-in prijs moeten aanbieden. “Tussen de 250.000 en 390.000 euro, een prijs waar álles inzit”, zegt burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen). De maatregel werd alvast goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van april, en donderdag uitvoerig uit de doeken gedaan tijdens twee infosessies in de Ravelingen. Die lokten zo’n duizend inwoners. (Lees verder onder de foto)

De nieuwe maatregel rond betaalbaar wonen werd donderdag uitgelegd in de Ravelingen. — © if

Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan die maatregel. Zo krijgen jonge gezinnen uit Knokke-Heist de voorkeur, én is er ook een inkomensgrens. Voor een appartement met één slaapkamer ligt de prijs op 250.000 euro, voor twee slaapkamers betaal je dan 330.000 euro. Een appartement met drie kamers kost 390.000 euro.

RUP nog goedkeuring nodig

Het project langs de Heistlaan, met 117 appartementen, zou onder dat systeem vallen. “Al loopt het openbaar onderzoek daar nog”, zegt De Groote. “Verder moet het RUP Dorpskern Heist nog goedgekeurd worden, want ook daar zitten een aantal sites in vervat. Ik heb de indruk dat de mensen tijdens die infosessies correct en duidelijk geïnformeerd zijn over onze toekomstplannen voor Heist.”