Voor het eerst werkgever veroordeeld die vrouw ontsloeg vanwege abortus

Voor het eerst is in ons land een werkgever veroordeeld omdat die een werkneemster van hem had ontslagen wegens abortus. “Een zeer belangrijk precedent”, meent het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

In 2021 klopte de vrouw aan bij het Instituut omdat ze slachtoffer meende te zijn van een onterecht ontslag. Haar werkgever had de vrouw afgedankt wegens “verwaterende prestaties en geschonden vertrouwen” en verwees daarbij naar een functioneringsgesprek enkele dagen voordat haar abortus had plaatsgevonden. Volgens de werkneemster zelf werd ze afgedankt nadat ze haar werkgever op de hoogte had gebracht van haar zwangerschap en haar voornemen om die te beëindigen.

De vrouw en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen besloten naar de arbeidsrechtbank te stappen. Die gaf hen gelijk en oordeelde in februari 2023 dat het ontslag van de vrouw was ingegeven door de abortus en dus discriminatie is op grond van geslacht. De rechtbank veroordeelde de werkgever daarom tot het betalen van zes maanden brutoloon aan de vrouw. De timing van het ontslag en het gebrek aan een ernstige herevaluatie van de werkneemster wezen op een verband tussen het ontslag en de beëindiging van de zwangerschap. De werkgever, die overigens niet in beroep gaat tegen de uitspraak, bracht geen objectief bewijs aan voor de aangehaalde ontslagredenen.

Duidelijke boodschap

“Dit is een zeer belangrijk precedent omdat dit het eerste vonnis is waarbij expliciet wordt bevestigd dat een ontslag vanwege een abortus een discriminatie op grond van geslacht is”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. “Het is een duidelijke boodschap van de rechter dat vrouwen niet ontslagen mogen worden omdat ze ongewenst zwanger kunnen worden en besluiten een zwangerschap vroegtijdig te onderbreken.”

Zwangerschaps- en moederschapsgerelateerde discriminaties zijn volgens het Instituut nog steeds een groot maatschappelijk probleem in België: drie op de vier werkende vrouwen in ons land maken minstens één vorm van discriminatie, benadeling, ongelijke behandeling of spanningen op het werk mee vanwege een zwangerschap of het moederschap.