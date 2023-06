Rik De Mil moet mogelijk volledig elftal missen, maar geeft het Union niet cadeau: “Vooraf waren ze mijn favoriet, nu wil ik tegendeel bewijzen”

Negen spelers out, twee twijfelachtig. Club Brugge lijkt zondag niet meteen in staat om titelkandidaat Union nog een stroobreed in de weg te leggen, al ziet Rik De Mil dat anders. Hij wil niet weten van cadeautjes, al beseft hij dat het thema leeft bij de fans. “Antwerp geen kampioen? Dan zal Genk daarvoor moeten zorgen”, zegt hij.

Sylla, Boyata, Spileers, Mata, Meijer, Audoor, Odoi (geschorst), Jutgla en Yaremchuk. En Vermant en Onyedika die onzeker zijn. Zie daar de ellenlange lijst met afwezigen waarmee Rik De Mil moet rekening houden. Met wat tegenslag moet hij in zijn laatste wedstrijd als T1 een volledig elftal missen. Geen mens die eraan twijfelt dat Union toch gewoon de volle buit pakt? “Ik ben er zeker van dat we een strijdvaardig team tussen de lijnen zullen brengen”, aldus De Mil. Hij benadrukt nogmaals dat hij het spel fair wil spelen. “Voor de play-offs wees ik Union als kampioen aan. Maar zondag zal ik mezelf ongelijk moeten bewijzen. Want we gaan er gewoon alles aan doen om punten te pakken.”

Verplicht

Dat is niet bepaald wat de fans willen horen: zij gunnen aartsrivaal Antwerp geen titelfeest. “Een dubbel gevoel? Dat voel ik alleszins niet in de kleedkamer”, zegt De Mil. “Dan moet Genk maar winnen van Antwerp, want wij gaan 90 minuten alles geven op Union. Zoals het hoort. We hebben ons in élke match al correct opgesteld, ook tegen Genk. Toen kwamen we snel op achterstand en lukten we de gelijkmaker. In andere wedstrijden waren we vaak de evenknie of zelfs beter dan de tegenstander, maar ontbrak het ons dan weer aan efficiëntie.” En als Union snel scoort, gaat Club dan écht nog moeilijk doen? “Ik zie dit team terugknokken”, knikt De Mil. “Dat zijn we dan verplicht. Als profs, en als sportclub.”

Van een vakantiegevoel is er volgens De Mil dus nog geen sprake. “Absoluut niet, de jongens blijven hun job doen tot de laatste speeldag.” En de coach wil ook zélf in zijn laatste match aan het roer nog eens blinken. Het wordt mogelijk zelfs zijn allerlaatste in Brugse loondienst, want hij heeft nog niet beslist of hij ingaat op het aanbod om assistent te worden van Deila. “Ik vond het een mooie periode als T1”, blikt hij terug. “We hebben tot play-offs een mooi parcours afgelegd. Toen sloegen de resultaten wat tegen, maar de fans hebben de waarden van Club Brugge wel teruggezien. Hoog drukken tegen teams, proberen goed te voetballen. Maar nogmaals: het ontbrak ons te vaak aan efficiëntie.”