Polen krabbelt terug over wet tegen Russische invloed

Duda had maandag zijn handtekening gezet onder een wet die voorziet in de oprichting van een speciale commissie die moet onderzoeken of er de voorbije vijftien jaar mensen in een openbaar ambt onder invloed van Rusland hadden gehandeld. De commissie kreeg de macht om mensen tot tien jaar uit te sluiten van een openbaar ambt, zonder dat ze naar de rechter kunnen stappen.

Duda gaat nu echter een amendement indienen dat de uitsluiting uit het openbare ambt als sanctie schrapt en vervangt door de loutere vaststelling door de commissie dat iemand “onder Russische invloed handelde” en “niet garant staat voor een goede uitvoering van activiteiten van openbaar belang”. De negen leden van de commissie zouden ook niet langer door het parlement worden aangeduid.

LEES OOK. Rusland trekt zich terug uit verdrag over conventionele strijdkrachten in Europa

Controverse wegnemen

“Dit zal veel controverse wegnemen die is ontstaan over deze wet”, meent Duda. De wet was op hevige kritiek gestoten bij de oppositie en juristen, die spraken van een “ongrondwettelijke” en “stalinistische” commissie. Volgens de oppositie was de wet bedoeld om politieke rivalen van de rechts-conservatieve regering in Polen, zoals de liberaal Donald Tusk, in diskrediet te brengen met het oog op de parlementsverkiezingen die later dit jaar in Polen plaatsvinden.

Er was ook internationale bezorgdheid. Zo maakte Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders bezwaar tegen een situatie waarin een administratief orgaan mensen zou kunnen uitsluiten van een publieke functie, zonder toegang tot een rechter. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken uitte de vrees dat de wet “op onrechtmatige wijze gebruikt zou kunnen worden om vrije en eerlijke verkiezingen in Polen te beïnvloeden”.