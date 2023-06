Europees Parlement roept alle EU-lidstaten op om Tiktok te verbieden voor overheidspersoneel

Stop met Tiktok te gebruiken. Dat heldere advies geeft het Europees Parlement aan het overheidspersoneel van alle lidstaten van de Europese Unie. De populaire Chinese app brengt de cyberveiligheid in Europa te zeer in het gedrang, meent het Parlement.

Het Europees Parlement heeft donderdag een rapport goedgekeurd dat gericht is op het vermijden van buitenlandse inmenging in de Europese politiek in de vorm van desinformatie, cyberaanvallen en het ontregelen van belangrijke infrastructuur. Dat meldt nieuwssite Politico. Het verbod op de populaire Chinese app Tiktok is een van de aanbevelingen in dat rapport.

Het moederbedrijf van Tiktok, ByteDance, onderhoudt namelijk nauwe banden met het regime in China en de filmpjes-app is al vaak in verband gebracht met spionage. Het bedrijf neemt het ook niet altijd even nauw met de bescherming van persoonlijke data: eerder gaf het al toe dat werknemers in het Chinese hoofdkwartier toegang hadden tot de gegevens van Europese gebruikers en ze gebruikten die om onder meer kritische journalisten mee te lokaliseren. Volgens Tiktok zelf heeft het maatregelen genomen om de cyberveiligheid te verhogen.

In februari verbood de Europese Commissie het gebruik van Tiktok al aan al haar medewerkers. Ook in andere westerse landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada en Denemarken, gelden beperkingen op Tiktok voor overheidspersoneel. In ons land is er sinds maart een Tiktok-verbod van kracht op computers en smartphones van het personeel van de overheid. Desondanks maken nog veel politici in ons land gretig gebruik van de app.

Tiktok is trouwens niet het enige bedrijf dat Europese overheden volgens het Parlement best verbannen. Ook de bekende Chinese technologiebedrijven Huawei en ZTE staan vermeld in het rapport, net als de Russische bedrijven Kaspersky en Ntechlab, zo weet Politico.