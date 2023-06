Naast Olivier Vandecasteele nog drie andere Europeanen bevrijd uit Iraanse cel dankzij ons land

Er kwam niet alleen van uit België de vraag om te onderhandelen met Iran, ook andere Europese landen kwamen met de vraag om landgenoten te bevrijden. Uiteindelijk werd een deal gesloten om twee Oostenrijkers en één Deen vrij te laten.

“Gisteren heb ik in Chisinau mijn collega’s bijgepraat over @karlnehammer & @Statsmin Frederiksen de nakende vrijlating van drie Oostenrijkse en Deense gevangenen, die via Oman op weg zijn naar België. We zullen blijven pleiten voor de vrijlating en humane behandeling van alle Europeanen die ten onrechte worden vastgehouden in Iran”, tweet de Belgische premier Alexander De Croo.

LEES OOK. Topdiplomatie, hulp van de koning en de familie die van niks wist: reconstructie van de inspanningen om Olivier Vandecasteele vrij te krijgen (+)

(Lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dr. Kamran Ghaderi is één van de Oostenrijkers die vrijgelaten is.

De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, Alexander Schallenberg, bevestigde vrijdag de vrijlating van twee Oostenrijkse onderdanen die in Iran werden vastgehouden. Hij bedankte op Twitter zijn Belgische en Omaanse collega’s, Hadja Lahbib en Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi, voor hun hulp bij het bewerkstelligen van hun vrijlating.

Een van de vrijgelaten gevangenen is dr. Kamran Ghaderi, een zakenman met de Oostenrijkse en Iraanse nationaliteit. Hij kwam Iran binnen op 2 januari 2016 en werd onmiddellijk na de landing in Teheran gearresteerd. Er werd gezegd dat hij een Oostenrijkse spion zou zijn en hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. Zijn familieleden meldden eerder dat hij gemarteld werd tijdens zijn gevangenschap. De hygiënische omstandigheden waarin hij leefde, zouden ook ondraaglijk zijn geweest.

De andere Oostenrijker is Massud Mossaheb, een 73-jarige Oostenrijks-Iraanse man die een gevangenisstraf van tien jaar moest uitzitten in Iran. Hij werd vastgehouden in de Evin-gevangenis in Teheran. Mossaheb is ingenieur en werkte als consultant. Hij werd gearresteerd toen hij een delegatie begeleidde die MedAustron vertegenwoordigde, een bedrijf dat de technologie levert voor bestralingstherapie.

De Deense gevangene werd in november vorig jaar gearresteerd in de marge van de manifestaties voor vrouwenrechten. Net als bij Vandecasteele passeerde het trio langs Oman alvorens naar Melsbroek door te vliegen.

LEES OOK. Na vrijlating Olivier Vandecasteele: ook ouders van opgesloten Belg Tanguy Taller schreeuwen om hulp

De naam van de VUB-professor Ahmadreza Djalali is ook gevallen bij de onderhandelingen, maar er is uiteindelijk geen deal gesloten over de Zweeds-Iraanse professor. Hij blijft dus nog steeds vast in een Iraanse cel.

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie, reageert opgelucht op Twitter. “We hebben ons steeds het lot aangetrokken van 25-tal onschuldig opgesloten Europeanen in Iran. Stuk voor stuk mensen als Olivier Vandecasteele. Vandaag zijn drie van hen, twee Oostenrijkers en een Deen, onderweg naar ons land. Eindelijk vrij”, schrijft hij vrijdagnamiddag.

Hij bedankte ook de veiligheidsdiensten voor het geleverde werk. En gaf aan verder te zullen werken aan oplossingen om de andere Europese gedetineerden vrij te krijgen.