Mark van Bommel meent dat titel Antwerp niet gegund wordt: “Het is wij tegen de rest, daar hou ik wel van”

Vooreerst goed nieuws voor de Antwerp-supporters: topschutter Vincent Janssen is gewoon beschikbaar. “Ik ga er vanuit dat Vincent kan spelen”, aldus Mark van Bommel op zijn persconferentie.

Opmerkelijk: Van Bommel heeft nog geen beelden gezien van Antwerp-Union van vorige week. “Dat heeft geen zin, ik ga het niet doen.” Nochtans zou Van Bommel er misschien iets uit kunnen leren, of niet? “We hebben toen heel veel goeie dingen gedaan.”

“Ik voel intern niet meer stress dan gewoonlijk”, aldus Van Bommel. “Het is niet zo dat we de knop heel snel omgedraaid hebben. Dat kun je niet zomaar. We hebben een groot moment laten liggen. Dan kun je wel zeggen dat je groot en sterk bent en er zomaar overheen stapt, maar dat is niet zo.”

Beker in een helikopter? Vreemd

De buitenwereld noemt Antwerp niet langer de favoriet. Dat is in se vreemd, aangezien RAFC de enige club is die zijn lot in eigen handen heeft. Winst en Antwerp is altijd kampioen. “Volgens mij staan wij nog steeds bovenaan. Waar gaat de beker eigenlijk staan zondag? Een helikopter? Gaan ze er bij de Pro League dan vanuit dat we het niet gaan halen? Normaal gezien zetten ze de trofee toch bij het nummer één in de stand… Bizar. Wij gaan in elk geval voor winst, we zijn ervan overtuigd dat we Genk kunnen kloppen, zoals we dat al eerder twee keer deden.”

“Iedereen is tegen Antwerp”, verraste Van Bommel plots. “Het is Antwerp tegen de rest. Daar hou ik wel van. Althans, ik krijg het mee dat het zo gaat. De fans, de kranten, de tegenstanders… Het is mooi dat we dan toch nog een mogelijkheid krijgen om het af te maken.”

© Robin Fasseur

Volgens Karel Geraerts heeft Antwerp vijftig procent kans op de titel, Union en Genk elk vijfentwintig. “Daar zit iets in”, vond Van Bommel. “Spannend wordt het sowieso. Als er een goal valt in Union zal ik het wel meekrijgen. De perschef luistert elke wedstrijd naar de radio, zodus…”

Van Bommel zal Club Brugge-collega Rik De Mil geen berichtje sturen om wat hulp vanuit West-Vlaanderen te vragen. “Dat is niet nodig. Ik ken Rik een beetje, hij wil echt niet verliezen. Ik kan me ook niet voorstellen dat Club het zomaar zal laten lopen.”

Nu ja, Antwerp hoeft eigenlijk niet op Club te rekenen. Als het zelf de drie punten pakt, kan het feest losbarsten. “Genk wil winnen, wij ook. Voor dit soort matchen zijn we voetballer of trainer geworden. We hebben ons plan klaar. Zoals dat al het hele seizoen zo is. We gaan echt niks geks doen, hoor.”