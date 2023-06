Energiecontract in juni fors goedkoper: zoveel kan je besparen

Wie in juni een nieuw energiecontract afsluit, is 250 euro goedkoper af dan vorige maand. Reden? Vooral de gasprijs, die maar blijft dalen.

De voorbije maanden bleef de prijs van het goedkoopste energiecontract op de markt wat hangen rond de 2.600 à 2.800 euro per jaar. Verdere prijsdalingen zaten er volgens experts niet meteen in. Maar wat blijkt deze maand: een doorsnee gezin dat in juni een nieuw jaarcontract afsluit voor gas en elektriciteit betaalt nu 250 euro minder dan het goedkoopste contract dat vorige maand werd aangeboden, een prijsdaling van een aardige 10 procent. Dat blijkt uit de V-Test van de Vlaamse energiewaakhond Vreg.

Zo bedroeg in mei de kostprijs van het goedkoopste energiecontract 2.600 euro, in april was dat 2.631 euro. In juni daalt de geschatte jaarprijs van een energiecontract voor zowel gas als elektriciteit nu naar 2.349 euro, dat komt overeen met een maandelijks voorschot van zo’n 196 euro. Het goedkoopste energiecontract is een variabel contract, waarbij je gas afneemt van Mega en elektriciteit bij Energie.be, een kleinere energiespeler op de markt.

Vast contract ook goedkoper

Maar ook wie bij een contract met vaste energieprijzen zweert, is in juni een pak goedkoper af. Kostte het goedkoopste vaste energiecontract in mei nog 3.037 euro, heb je in juni al een vast energiecontract voor 2.794 euro, een verschil van 243 euro.

Reden van de forse prijsdaling? De gasprijs op de groothandelsmarkten die maar blijft dalen. Werd daar begin mei 38 euro per MWh betaald, is dat vandaag nog maar 23 euro. Ter herinnering: in augustus vorig jaar moesten energieleveranciers op diezelfde groothandelsmarkt 335 euro ophoesten per MWh.

Sociaal tarief

De forse prijsdaling in juni is goed nieuws voor zo’n 500.000 gezinnen die op 1 juli hun recht op het goedkopere sociaal energietarief verliezen. Zij betalen vandaag op jaarbasis zo’n 1.712 euro voor een energiecontract. “Op 1 juli verliezen ze echter hun recht op het sociaal tarief, en moeten ze opnieuw een ‘gewoon’ energiecontract afsluiten”, zegt Stefan Goemaere, energie-expert bij samenlevingsopbouw Saamo.

Experts waren de voorbije maanden erg bezorgd over de zware prijsschok, die daarmee gepaard zou gaan. De goedkoopste energiecontracten kostten toen nog meer dan 3.000 euro. “Maar vandaag bedraagt het verschil tussen het sociaal tarief en het goedkoopste energiecontract op de markt nog maar zo’n 630 euro op jaarbasis”, zegt Goemaere. “Dat de kloof kleiner is in vergelijking met de vorige maanden, is een goede zaak. Al is voor mensen in armoede 600 euro nog steeds veel geld.”

