Officieel: promovendus RWDM vist Gauthier Ganaye op als CEO na degradatie met KV Oostende

De Fransman Gauthier Ganaye wordt zoals verwacht de nieuwe CEO van RWDM, de Brusselse club die volgend seizoen uitkomt in 1A. Dat kondigde hoofdeigenaar John Textor aan op een meeting met de pers naar aanleiding van het opzij schuiven van de vorige CEO, Thierry Dailly. Gauthier Ganaye vervulde de functie van CEO tot voor kort bij KV Oostende, dat degradeerde naar 1B.

Het opzijzetten van Dailly, met allerlei beschuldigingen erbovenop, deed veel stof opwaaien, want de Brusselaar werd gezien als de man die RWDM uit het moeras trok en richting hoogste klasse leidde. Hij was ook erg populair bij de fans, maar zijn relatie met de Amerikaanse hoofdeigenaar van de club, John Textor, was verzuurd.

Bij Oostende maakte Ganaye aanvankelijk indruk. In zijn eerste seizoen haalde hij Alexander Blessin als coach, die met een beperkte kern vijfde eindigde. Daarna begon het bergaf te gaan met de degradatie als gevolg .

John Textor wil met een competitieve kern aantreden in de Jupiler Pro League en ziet in Ganaye de geknipte man om die samen te stellen.

In het zog van Ganaye klinkt het gerucht dat Alexander Blessin zijn opwachting zou kunnen maken als coach mocht Vincent Euvrard vertrekken. Euvrard heeft nog een contract tot 2025. “Hij is uitgenodigd om aan boord te blijven, maar ongetwijfeld is hij ook het target van andere clubs”, zegt eigenaar Textor daarover.

Onder meer KV Kortrijk toont interesse in Euvrard.