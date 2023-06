NAVO-chef Stoltenberg naar Turkije voor beëdiging Erdogan

© via REUTERS

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, woont zaterdag de beëdiging van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan bij in Ankara. De herverkozen president verzet zich tegen de toetreding van Zweden tot de alliantie.

Stoltenberg maakt er een tweedaags bezoek van, waarbij ook een gesprek met de president en andere hooggeplaatste functionarissen gepland staat. De NAVO laat nog in het midden of gesproken zal worden over de toetreding van Zweden tot het bondgenootschap, al lijkt dat wel voor de hand te liggen.

Donderdag zei Stoltenberg al dat hij binnenkort naar Ankara zou afreizen op uitnodiging van Erdogan. Hij zei ook dat hij er dan op zou aandringen dat de Turkse regering akkoord gaat met de toetreding van Zweden tot het bondgenootschap. Turkije ligt tot nu toe dwars omdat Zweden te weinig zou doen tegen vermeende terroristen van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK).

LEES OOK. Erdogan is herverkozen als president van Turkije: wat betekent dat voor het land, de economie en de EU? (+)

Volgens Stoltenberg moet het Turkse bezwaar zijn weggenomen door een nieuwe Zweedse antiterreurwet die donderdag van kracht werd. De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Tobias Billström zei tijdens een bijeenkomst met zijn ambtgenoten van de NAVO dat zijn land aan alle voorwaarden voor lidmaatschap voldoet, “inclusief een nieuwe wetgeving voor terrorisme”. Hij riep Turkije en Hongarije op om hun verzet op te heffen.

Naast Turkije heeft ook Hongarije zich tegen de Zweedse toetreding uitgesproken, maar Stoltenberg zei ervan uit te gaan dat Boedapest ook overstag zal gaan als ze nog het enige NAVO-land zijn dat zich tegen de toetreding verzet. Finland werd op 4 april wel al formeel opgenomen als 31e lid van de alliantie.