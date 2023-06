Gratis eten en drinken uit automaat… maar alleen als er een aardbeving is

De Japanse stad Ako heeft automaten geplaatst waaruit mensen gratis eten en drinken kunnen halen als er een noodgeval is. Het land is namelijk erg gevoelig voor aardbevingen, maar ook tyfonen zorgen er geregeld voor overlast.

De twee automaten zijn geplaatst nabij gebouwen die gebruikt worden als noodopvang wanneer er geëvacueerd moet worden. In de automaten zitten ongeveer 300 flesjes frisdrank en 150 voedselpakketten voor noodgevallen. De toestellen kunnen ontgrendeld worden bij extreem heftige regenval of bij een aardbeving. “We verwachten dat de voorraad voor onze inwoners voor veiligheid zal zorgen”, zegt een stadsmedewerker tegen de krant The Guardian. Buiten noodsituaties om zijn de automaten ook te gebruiken, maar dan moet je wel betalen voor het eten en drinken.

Volgens de fabrikant van de machines, Earth Corp, zijn het de eerste automaten in Japan die dit kunnen. “We willen ze graag in het hele land zetten”, zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen de Japanse krant Mainichi Shimbum. Maar het is niet de eerste automaat die kan helpen bij een aardbeving. Zo heeft Tokio begin dit jaar een automaat in een park gezet die de lokale radio afspeelt bij een aardbeving. Zo kunnen mensen informatie over de evacuatie en andere belangrijke details horen.

Japanse steden doen veel om voorbereid te zijn op noodsituaties, omdat het land vaak last heeft van aardbevingen en tyfonen die zorgen voor overstromingen of modderstromen. Experts schatten de kans dat er binnen 20 jaar een heftige aardbeving in Japan komt, zelfs in op 50 tot 60 procent. De kans dat het binnen 40 jaar gebeurt, bedraagt volgens hen zelfs 90 procent.