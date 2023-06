Ravage groot dag na brand in centrum voor begeleid wonen, 4 slachtoffers vechten nog voor hun leven: “Hopelijk komen ze erdoor”

Een dag na de zware brand van donderdagavond in de Van Notenstraat in Deurne wordt pas echt duidelijk hoe groot de schade is. Het gebouw van Kadans, een centrum voor begeleid wonen, oogt niet meer sneeuwwit, maar heeft een zichtbare zwarte roetvlek. Volgens een inwoner zou de brand ontstaan zijn door een friteuse die vuur vatte. Vier slachtoffers vechten nog voor hun leven in het ziekenhuis.

De hevige brand brak donderdagavond uit in een van de appartementen in het gebouw van Kadans, een centrum voor begeleid wonen. Een dag later is de ravage groot. Je moet niet ver stappen om te ontdekken waar de brand heeft gewoed. In de Van Notenstraat, vlak bij de Cruyslei, in Deurne hangt nog een kenmerkende brandgeur en de witte voorgevel van het appartementencomplex ziet zwart van het roet. Ook een ruit ligt aan diggelen.

LEES OOK. Vier personen in kritieke toestand na brand in centrum voor begeleid wonen

Op straat zoeken enkele inwoners die het pand op tijd konden verlaten troost bij elkaar. De verslagenheid is enorm. “Ik was gewoon een frikadelleke aan het bakken en dacht dat ik het vuur had afgezet”, vertelt een emotionele inwoner. “Door mij ligt er iemand op intensieve.”

Meerdere slachtoffers

Het was niet meteen duidelijk hoeveel mensen in het pand aanwezig waren. Er was sprake van meerdere slachtoffers en er werden zoekacties uitgevoerd om er zeker van te zijn dat er geen slachtoffers meer in het gebouw waren. De brandweer slaagde er uiteindelijk in het vuur te doven en iedereen te evacueren. “Zes personen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Vier van hen zijn in levensgevaar. Een van hen is ter plaatse gereanimeerd voor hij naar het ziekenhuis is overgebracht”, zegt Antwerps politiewoordvoerder Wouter Bruyns. (Lees verder onder de foto)

De andere bewoners werden in een bus van De Lijn opgevangen en brachten de nacht in een hotel in Antwerpen door. Een buur die anoniem wenst te blijven, zag alles gebeuren. “Het is ongelooflijk wat er gebeurd is. Ik woon hier al tien jaar en ken de inwoners goed. Op het moment van de brand zijn de hulpdiensten ons komen verwittigen. Er is bij mij geen schade. Ik hoop dat alles goedkomt en dat de slachtoffers erdoor komen.”

Enkele jaren geleden woedde er ook al eens een brand in het gebouw. “Ik was er toen ook bij. Deze keer hing er een dikke zwarte rookpluim en op straat liep het vol met brandweerlieden. Op een gegeven moment is de ruit door de hulpdiensten stuk gemaakt zodat de brandweer makkelijker kon werken”, vertelt een buurvrouw.

Tijdelijk opvang

De Antwerpse politie heeft het gebouw verzegeld, waardoor de bewoners een tijdlang niet naar huis kunnen. “De bewoners kunnen al zeker tot na het weekend bij hun familie of in een hotel verblijven”, zegt Liesbeth Maeyer, woordvoerster van stad Antwerpen. “Dit weekend gaan we samen met Kadans op zoek naar een oplossing op langere termijn.”