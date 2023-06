Advocaat van verdachte roofmoord op Tamara (33) reageert: “Mijn cliënt begrijpt niet waarom hij in gevangenis zit”

In het onderzoek naar de roofmoord op Tamara Engels (33) uit Sint-Niklaas, heeft de aangehouden ex-vriend vrijdag voor het eerst gereageerd via zijn advocaat Kevin Meersman. “Mijn cliënt is formeel, dat hij zich momenteel afvraagt waarom hij in de gevangenis zit”, klinkt het.

De 33-jarige Tamara Engels werd op 17 mei dood teruggevonden in haar huis in de Schoolstraat in Sint-Niklaas. Eerst dacht men aan een wanhoopsdaad, maar later bleek dat ze “gewelddadig om het leven werd gebracht”, aldus het parket. Uit haar woning werd ook cash en juwelen gestolen, dus het parket gaat voorlopig uit van roofmoord.

De politie kon vorige week een doorbraak in het dossier forceren en twee verdachten oppakken. Eén daarvan is de ex-partner van Engels, A.F. De man wil nu bij monde van zijn advocaat Kevin Meersman vrijdag pas voor het eerst reageren, een dag na de uitvaart van Tamara. “Dit uit respect voor de dame”, klinkt het.

De advocaat blijft door het geheim van het onderzoek karig met informatie. “Mijn cliënt is wel formeel dat hij zich momenteel afvraagt waarom hij in de gevangenis zit”, zegt Meersman. De advocaat vraagt zich daarnaast af of zijn cliënt zijn rechten op verdediging niet geschonden werd, doordat de publieke opinie hem nu al veroordeeld.

Over de moord op Tamara blijft twee weken na de feiten vooral veel onduidelijkheid overheersen. Eén van de twee verdachten zijn aanhouding werd dinsdag door de raadkamer met een maandag verlengd. De andere zaak werd uitgesteld naar 9 juni. Om welke van de twee verdachten het gaat, is momenteel niet geweten.