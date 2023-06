Hein Vanhaezebrouck prijst zijn spelersgroep: “We staan tussen Manchester City en Real Madrid”

Het seizoen van AA Gent zit er bijna op en ook voor Hein Vanhaezebrouck is het stilaan tijd om een punt te zetten achter een lang en slopende voetbaljaargang. De Gentse coach pakte op de traditionele persbabbel wel nog uit met een opvallende statistiek: “Het verschil met ploegen zoals Club Brugge is echt groot. We speelden over twee seizoenen 25 matchen meer dan Genk, dat is bijna een hele reguliere competitie meer.”

Voor die laatste partij – voor eigen publiek tegen Standard – kan Vanhaezebrouck geen beroep doen op Okumu en Nurio die niet fit raken: “Fofana zal bij de groep zijn, Fernandez helaas niet, hij raakt niet fit. Ik had hem graag erbij gehad maar dat lukt dus niet. Okumu en Nurio zijn dan weer herstellende maar we nemen er geen risico’s mee. In vergelijking met vorige week is enkel Marreh er niet bij, hij wordt vervangen door Fofana.”

Zo blijft het blessureleed AA Gent ook op de laatste speeldag van de Europe play-offs nog flink parten spelen. Geen uitzondering voor de Buffalo’s die dit jaar meer dan hen lief was, getroffen werd door de nodige blessurezorgen: “We zijn op zoek gegaan naar een verklaring voor de blessurelast en maakten hierover een analyse. We zijn tot een heel verrassende vaststelling gekomen want wat blijkt. Iedereen heeft het altijd over de Premier League als het summum van belasting voor voetballers. Iedereen roept daar moord en brand over die drukke kalender.”

“Over de laatste twee seizoenen speelde Manchester City 119 matchen en staat daarmee op de eerste plaats. Real Madrid werkte 117 duels af en staat daarmee op de derde plaats. En wie staat er daar tussen op de tweede plaats? Wij met 118 wedstrijden! Dat is echt ongelooflijk knap. Het verschil met ploegen zoals Club Brugge is echt groot. We speelden over twee seizoenen 25 matchen meer dan Genk, dat is bijna een hele reguliere competitie meer. Bayern München heeft 97 duels afgewerkt, Roma werkte twee Europese finales af maar speelde uiteindelijk in totaal acht matchen minder af dan ons.”

Blessures

En zo lijkt Vanhaezebrouck zich toch te kunnen verzoenen met de grote blessurelast die zijn spelersgroep teisterde: “We vragen ons vaak af waarom we zoveel blessures hadden maar dit zet alles toch in een ander daglicht. Ik ben dan ook enorm fier op mijn spelersgroep die ik ook enorm heb gepusht. Ik heb enorm veel van hen gevraagd omdat ik zoveel mogelijk spelers erbij wilde houden maar het is niet zo vreemd dat heel wat jongens kampten met overbelasting als je merkt hoeveel wedstrijden we hebben afgewerkt.”

© BELGA

“Dit was Murphy”, verwijst de Gentse coach nog naar de keuze om uitgerekend dit seizoen te kiezen voor een kleinere kern. “Net nu viel Tissoudali meteen uit voor maanden en moest De Sart – die net geopereerd werd in april – opnieuw onder het mes. Met enkele gerichte transfers wilden we beter doen dan vorig jaar maar nu zaten we meteen in de problemen. Gelukkig deden we de laatste seizoenen wel enkele geslaagde transfers. We hebben ongelooflijke goede transfers zelfs gedaan. We scoren op heel wat zaken super goed.”

Anderzijds is Vadis Odjidja officieel nog geen Buffalo-af. Hein Vanhaezebrouck waagt zich dan ook niet aan uitspraken omtrent een nakend afscheid van het Gentse boegbeeld: “Ik weet nog niets van een afscheid, er is nog niets officieel bevestigd”, hield de Gentse trainer vrijdagmiddag de boot netjes af. “Ik gun hem een mooie laatste match van het seizoen, net als de andere jongens. Voor de rest zien we wel.”

“We moeten er niet teveel achter zoeken, er zit geen bedoeling achter. Wellicht zullen we ook vijf keer wisselen en wat meer jongens tijd gunnen. Als we aan de rust een vervanging doen, heeft dat niet te maken met de kwaliteit van de prestatie van een jongen maar is dat gepland. Vorig jaar lieten we onze twee jonge keepers spelen maar dat gaan we niet doen. Graag eindigen we met een voortreffelijke zestien op achttien.”